Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (05.11.2021) ist eine 80 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin war gegen 12.35 Uhr mit ihrem schwarzen Smart Fortwo in der Engelbergstraße in Richtung Salamanderweg unterwegs. An der dortigen Kreuzung stieß sie mit der 80-Jährigen zusammen, die gerade die Fußgängerfurt überquerte. Rettungskräfte versorgten die schwerverletzte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell