POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße

Motorrollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch (25.08.) gegen 13.50 Uhr überprüften Polizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen 17-jährigen Motorrollerfahrer auf der Selmer Straße in Lüdinghausen. Zuvor war der Rollerfahrer aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Bei einer Überprüfung des Jugendlichen aus Lüdinghausen und seines Rollers stellte sich heraus, dass der Jugendliche mit seiner Mofa-Prüfbescheingung nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. An dem Roller wurden technische Veränderungen vorgenommen, so dass es sich nicht mehr um ein Mofa, sondern ein Kleinkraftrad handelt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

