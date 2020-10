Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gärten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Botnang (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (16.10.2020 bis 18.10.2020) in vier Kleingärten am Konradin-Kreutzer-Weg sowie in ein Gartenhaus an der Landhausstraße eingebrochen. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Kleingärten. Teilweise traten sie hierfür die Gartentore auf. Ob sie dabei auch etwas gestohlen haben, ist bislang noch unklar. An der Landhausstraße machten sich Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag an einem Gartenhaus zu schaffen. Auch in diesem Fall ist noch nicht geklärt, ob die Täter Beute machten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße oder unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

