POL-PB: Baby bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch auf der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring/Frankfurter Weg/Salzkottener Straße/Bahnhofstraße ereignet hat, musste ein leicht verletzter Säugling in einer Klinik behandelt werden.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Kia-Fahrerin auf der Salzkottener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung bog sie nach links in den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Vermutlich missachtete sie dabei das Rotlicht für Linksabbieger. Auf der Kreuzung kollidierte der Kia frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der 51-jährige BMW-Fahrer war auf der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Salzkotten überqueren. Laut Zeugenangaben hatte der Mann grün. Beide Autos kamen mit teils erheblichen Frontschäden vor einer Verkehrsinsel am Heinz-Nixdorf-Ring zum Stillstand. Die Kia-Fahrerin und der BMW-Fahrer blieben unverletzt. Der im Kia auf der Rückbank in einem Kindersitz gesicherte 10 Monate alte Junge wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt. Für weitere Untersuchungen kam das Baby in Begleitung der Mutter per Rettungswagen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

