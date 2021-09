Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrradständer entwendet - PKW beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr befuhr eine 37-jährige VW-Lenkerin den Verbindungsweg der Karl-Keßler-Straße zur Heidestraße. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Audi A3 eines 21-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr setzte ein 57-Jähriger Mercedes-Fahrer, auf der Heidenheimer Straße, zum Überholen von Vorausfahrenden an. Als er sich auf gleicher Höhe eines Peugeot befand, scherte die 33-jährige Peugeot-Lenkerin ebenfalls aus und übersah hierbei den Mercedes, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Fahrradständer entwendet

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde in der Weidenfeller Straße, ein vor einem großen Einkaufszentrum im Boden verschraubter Fahrradständer entwendet. Der Wert des Ständers beträgt etwa 250 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib desselben nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwoch um 8 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi die L1080 von Brastelburg in Richtung Aalen. An der Abzweigung zur K3291 übersah der junge Fahrer, dass der vor ihm fahrende 36-jährige Mercedes-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mögglingen: PKW beschädigt

Zwischen Montag und Dienstag wurde ein roter Toyota Lexus, welcher auf einem Stellplatz in der Schulstraße abgestellt war, durch eine unbekannte Person beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die Tür und der Kotflügel jeweils hinten links sowie die Kofferraumklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 07:40 Uhr befuhr eine 56-jährige Renault-Lenkerin die Klotzbachstraße. Am Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 60-jährigen Fiat-Lenkerin, welche die Bahnhofstraße stadteinwärts befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell