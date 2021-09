POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht auf B14 gesucht

Ein 39 Jahre alter Mazda-Fahrer befuhr am Mittwochmittag gegen 12 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Waiblingen auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem Motorradfahrer, der von der Anschlussstelle auf die Bundesstraße auffuhr, auszuweichen. Um eine Kollision mit dem bisher unbekannten Autofahrer zu verhindern, musste der Mazda-Fahrer nun seinerseits nach links ausweichen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sowohl der Motorradfahrer, als auch der Autofahrer fuhren danach weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: 5500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 64 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 10:40 Uhr die Remsstraße in Richtung Brückenstraße entlang. Kurz vor der Kreuzung überholte sie eine vor ihr fahrende 68 Jahre alte Ford-Fahrerin und streifte diese während des Überholvorganges. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

