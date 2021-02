Polizei Aachen

POL-AC: Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

Nach Angaben mehrerer Zeugen, soll es am 13.02.21 um kurz vor 19.00 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung zweier Personengruppen im Bereich der Rathausstraße und Am Bastiansweiher gekommen sein; gleich mehrere Anwohner hatten den Notruf gewählt und die Polizei verständigt. Im Rahmen des Einsatzes konnte die Polizei drei Männer (zweimal 18 und 17 Jahre alt) ausfindig machen, die nach der Tat in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sie gaben an, von einer etwa 15-köpfigen Gruppe gezielt mit Schlagstöcken und Messern attackiert worden zu sein. Hintergrund seien private Streitigkeiten mit mehreren Personen der anderen Gruppe. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern führte am gleichen Abend nicht zum Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter, deren Fluchtrichtung oder eventuell benutzte Fahrzeuge geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

