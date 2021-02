Polizei Aachen

POL-AC: Werkzeuge, Kupfer und Baumaterial entwendet

Herzogenrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. - 17.02.21) kam es zu insgesamt drei vollendeten und vier versuchten Diebstählen auf Baustellen in einem Neubaugebiet in Merkstein. Dabei entwendeten die Täter vornehmlich Baustoffe, Werkzeuge und Kupferrohre. Die Tatorte lagen u.a. in der Römerstraße, dem Lissabonweg und An der Herrenstraß. Um an die Materialien zu gelangen, wurden neu eingebaute Fenster und Baucontainer aufgehebelt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell