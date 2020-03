Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Seniorenheim in Wilhelmshaven - Diebe werden erwischt und flüchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Sonntagabend, 22.03.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Seniorenheim in der Posener Straße, betraten dort zwei der Bewohnerzimmer und öffneten Schränke und Taschen. Als sie vom Personal bei der Begehung gestört werden, flüchteten die beiden Personen.

Einer der Täter sei sehr schlank gewesen und habe einen hellgrauen Kapuzenpullover getragen, der andere sei etwas kleiner gewesen und habe zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover getragen. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet um ergänzende Hinweise: Wer am späten Montagabend in dem Bereich der Posenser Straße bzw. im Bereich des Seniorenheimes verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

