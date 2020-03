Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in die Weberei in Varel und Diebstahl von Starkstromkabeln - Unbekannte hebeln Fenster auf

Varel (ots)

In der Zeit vom 20.03.-23.03.2020 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Räumlichkeiten des Jugendzentrums in der Oldenburger Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und entwendeten Kleinigkeiten aus den Räumlichkeiten.

Außerdem kam es im gleichen Zeitraum zu einem Diebstahl von einer Baustelle in Friedrichsfeld. Dort wurden vom Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Starkstromkabel entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die Verdächtiges, insbesondere den Abtransport der Kabel beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell