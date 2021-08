Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich des Polizeikommissariates Peine vom 21.08.21

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 20.08.21, um 18:46 Uhr, befährt ein 83jähriger aus Hohenhameln mit seinem VW Golf die Bundesstraße 65, Ortsdurchfahrt Mehrum in Fahrtrichtung Hannover. Aus zunächst ungeklärter Ursache überfährt er in Höhe der Einmündung Hagedorn eine Querungshilfe, kommt nach rechts ab, überfährt eine weitere Querungshilfe und fährt schließlich gegen eine Gartenmauer. Durch den Unfallfall erleidet der Fahrzeugführer eine Fraktur der rechten Hand. Er wird zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum nach Hildesheim eingeliefert.

Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln war zur Bergung des Fahrzeuges und ersten Verkehrsmaßnahmen eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell