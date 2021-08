Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von Hund gebissen - Unfallflucht - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Ellwangen: Von Hund gebissen

Am Dienstag um kurz vor 09:30 Uhr befand sich eine 62-jährige Frau mit ihrem Hund auf einem Waldweg im Bereich Galgenwald. Nachdem der Hundehalterin eine Personengruppe, bestehend aus etwa acht Personen mit Hunden, welche nicht angeleint waren, entgegenkam, nahm sie ihren eigenen Hund auf den Arm, um diesen zu schützen. Nachdem sie die Personengruppe bereits passiert hatte, sprang ein Beagle die Dame plötzlich von hinten an und biss diese in den Unterarm. Die Personengruppe entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07961 / 9300

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Montag zwischen 13 Uhr und 21:45 Uhr in der Richard-Bullinger-Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen neben ihm parkenden Audi A3. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Lorch: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, wurde die Fassade und ein Geländer am Dorfhaus sowie die vor dem Gebäude stehenden Stromkästen in der Vorstadtstraße in Waldhausen durch bislang unbekannte Vandalen mit Farbe besprüht. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

