Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge Frau beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 18-jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen (06.11.2021) Opfer eines Überfalls geworden. Die Geschädigte befand sich gegen 03:25 Uhr auf der Ginsterstaffel in Richtung Ginsterweg, als ihr plötzlich zwei Männer gegenüberstanden. Die beiden Männer forderten die Frau zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld auf. Einer der beiden Täter hielt dabei ein Messer in der Hand. Die 18-Jährige händigte daraufhin einen hochwertigen Fingerring an die Männer aus. Nach der Tat flüchteten die Täter die Ginsterstaffel abwärts in Richtung Schmalzmarkt. Die Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: Erster Täter: Etwa 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, Bartträger, bekleidet mit einem roten Pullover mit der Aufschrift "FILA" und einer Baseballmütze. Zweiter Täter: Ebenfalls etwa 25 Jahre alt, 185 - 190 Zentimeter groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Baseballmütze. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

