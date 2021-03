Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Epfendorf, Kreis Rottweil) Mehrere Kilometer Stau wegen Unfall 18.3.21, 14 Uhr

Epfendorf (ots)

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen gab es am Donnerstagnachmittag auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil und zwar in beide Fahrtrichtungen. Grund hierfür war ein Unfall bei dem ein Mercedes-Fahrer in Fahrtrichtung Singen auf einen ausscherenden Lastzug auffuhr und mit diesem in die Mittelleitplanke krachte. Teile der Leitplanke und der Fahrzeuge landeten bei dem Unfall auf der Gegenfahrspur Richtung Stuttgart und beschädigten einen Maserati und einen Audi, aus dem wegen einer aufgerissenen Ölwanne Betriebsstoffe ausliefen. Beide Fahrbahnen mussten aufgrund des Unfalls einseitig gesperrt werden. Der in beide Fahrtrichtungen entstandene Stau bis zu fünf Kilometer Länge löste sich erst am Spätnachmittag wieder langsam auf. Der 57-jährigen Lastwagenfahrer, der an seinem Siebeneinhalbtonner einen Anhänger zog und die Geschwindigkeit des nachfolgenden Verkehrs beim Überholen unterschätzte, blieb unverletzt. Der 41-Jährige am Steuer der C-Klasse kam mit dem Schrecken davon. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 60.000 Euro.

