POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrspolizei stellt Raser (17.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Deutlich zu schnell unterwegs gewesen ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27. Ein Autofahrer geriet zwischen den Anschlussstellen Donaueschingen-Süd und Donaueschingen-Mitte in eine Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei. Statt mit der erlaubten Geschwindigkeit von 60 Km/h war der Raser mit 140 Km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und ein Fahrverbot von 3 Monaten.

