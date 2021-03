Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Landkreis Tuttlingen) Unbekannter dringt unberechtigt in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße ein (18.03.2021)

Geisingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, kurz nach Mitternacht, ist ein unbekannter Täter an einer Gebäuderückseite gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus der Hauptstraße nahe dem Kreisverkehr zur Engener Straße eingedrungen und hat sich dort an einem Schuhschränkchen einer Wohnung zu schaffen gemacht. Ein Bewohner hörte Geräusche aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und schaute nach. Davon in seinem Handeln gestört, flüchtete der Unbekannte aus dem Haus. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Eindringling entgegen.

