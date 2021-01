Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat aufgehebelt

Rheine (ots)

An der Elter Straße im Bereich einer Bushaltestelle haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie die Wechselgeldkasse gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (14.01.21) gegen 02.33 Uhr. Eine Zeugin sprach die Täter auf ihren Diebstahl an, daraufhin flüchteten diese fußläufig in Richtung Vogelbeerenstraße. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich, etwa 1,75 Meter groß und etwa 20 Jahre alt. Beide trugen schwarze Jacken und waren insgesamt dunkel gekleidet. Außerdem trugen sie jeweils einen Rucksack. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

