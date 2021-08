Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Sachbeschädigung an Rebzeilen

Hochstadt (ots)

5000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, indem er bei Hochstadt Drahtseile an den Rebzeilen durchtrennte und die Reben durch den fehlenden Halt umknickten. Die beschädigten Rebzeilen befinden sich nördlich von Hochstadt in der Gemarkung "Roter Berg" in der Nähe des dortigen Friedhofs. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag 29.07.2021, 12.00Uhr und Mittwoch 04.08.2021, 10.00Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

