Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bilder beschädigt - Zeugen gesucht

Steinfeld (ots)

In der Nacht vom 12.08 auf den 13.08.2021, wurden auf dem Schulgelände der Grundschule in Steinfeld, Bilder von der Wand gerissen und ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro angerichtet. Außerdem hinterließen die Täter zerborstene Glasflaschen und Zigarettenreste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

