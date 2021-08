Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 Verletzte bei nächtlichem Schwimmbadbesuch

Steinfeld (ots)

Am 13.08.2021, gegen 02:30 Uhr wurden der Polizeiinspektion zwei verletzte Personen am Wald-Schwimmbad in Steinfeld gemeldet. Wie sich herausstellte war eine fünfköpfige Personengruppe zum nächtlichen Schwimmen über den Stahlzaun des Schwimmbades geklettert. Zwei Jugendliche zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen die Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

