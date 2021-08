Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Sankt Martin (ots)

Am 11.08.2021 gegen 14:54 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrradfahrerin die L516 von der Totenkopfstraße St. Martin kommend in Richtung L514. Ungefähr 100 m vor der Einmündung des Riedweges verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Verletzungen im Kopfbereich konnten durch einen Fahrradhelm verhindert werden. Die Fahrradfahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell