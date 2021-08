Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Eine Flasche Rum zum Frühstück

Birkweiler (ots)

Am Mittwochmittag blieb ein 70-jähriger Autofahrer in Birkweiler beim Abbiegen auf einen Parkplatz an einem Straßenschild hängen und beschädigte dieses. Eine Zeugin konnte beobachten wie der Mann beim Ausstiegen aus dem Fahrzeug auf den Boden fiel, sie verständigte die Polizei. Der 70-Jährige gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er am Morgen eine Flasche Rum getrunken und vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. An Fahrzeug und Straßenschild entstand ein Schaden von insgesamt 1500 Euro. Dem 70-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

