POL-GI: Linden: Durchsuchung und Sicherstellungen von Drogen, Bargeld und einer Gaspistole

Pressemeldung vom 27.07.2021:

Linden: Durchsuchung und Sicherstellungen von Drogen, Bargeld und einer Gaspistole

Bei einer Durchsuchung in einem Wohnhaus in Linden fanden Ermittler der Gießener Kriminalpolizei an Montag, 26.07.2021, größere Mengen an Drogen, Bargeld und eine Gaspistole. Das Verfahren richtete sich gegen zwei 29 - jährige Deutsche Staatsangehörige und zwei weitere Personen.

Zunächst hatte sich ein Tatverdacht gegen die beiden 29 - Jährigen ergeben. Dabei hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass die beiden Personen offenbar Drogen anbauen bzw. herstellen. Seitens der Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die in Frage kommende Adresse in Linden beim zuständigen Amtsgereicht beantragt. Dieser richterliche Beschluss wurde dann am gestrigen Dienstag (26.07.2021) durch die Ermittler vollstreckt.

Neben den beiden genannten Verdächtigen konnten in dem Wohnhaus ein 27 - Jähriger und eine 26 - Jährige angetroffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten etwa 1,4 Kilogramm Marihuana, etwa 3,4 Kilogramm Cannabis Verschnitt, typische Utensilien für Drogen sowie ca. 4000 Euro und eine Gaspistole. In einem Zimmer entdeckten die Mitarbeiter des Drogenkommissariats einen Aufzuchtschrank für Marihuana.

Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse ergab sich der Verdacht, dass die Personen offenbar auch mit Drogen gehandelt haben. Die Ermittlungen gegen das Quartett dauern derzeit noch an. Alle Vier wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

