POL-S: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 19 Jahre alte Frau ist am Samstagabend (06.11.2021) gegen 19.45 Uhr in der Hohensteinstraße von einem unbekannten Mann überfallen worden. Auf ihrem Nachhauseweg wurde die 19-Jährige bereits von einer in der Nähe einer Schule gelegenen Parkanlage aus von dem Mann über einen längeren Zeitraum verfolgt. Unmittelbar vor ihrer Haustüre wurde ihr vom Täter auf den Hinterkopf geschlagen, wodurch das Opfer einige Minuten bewusstlos am Boden lag. Die erlittene Wunde am Kopf wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 20 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, helle Hautfarbe, hüftlange Wellenstein-Jacke und eine camouflage-farbige Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

