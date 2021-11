Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Drei Täterfestnahmen nach Einbruch

Nienburg (ots)

(KEM) Drei männliche Personen im Alter von 41, 19 und 15 Jahren konnten von der Polizei Hoya am Samstagnachmittag, den 30.10.2021, bei einem Fluchtversuch gestellt werden, nachdem sie in ein leerstehendes Haus am Schwarzen Weg in Eystrup eingebrochen waren.

Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei gegen 16.35 Uhr, dass er drei Personen sowie Taschenlampenschein in dem unbewohnten Wohnhaus gesehen habe. Daraufhin fuhr ein Streifenwagen des Polizeikommissariats Hoya unter Unterstützung mehrere Streifenwagen der Polizei Nienburg die Anschrift an. Als die ersteintreffenden Polizeikräfte aus Hoya das Grundstück betraten, nahmen sie deutliche Geräusche aus dem Gebäudeinneren wahr. Kurz darauf stellten sie drei Personen fest, die das Haus durch den Hintereingang verließen. Als diese die Polizei sahen, starteten sie unvermittelt einen Fluchtversuch und liefen über das Grundstück. Die Beamten forderten die Täter zum Stehenbleiben auf, liefen ihnen hinterher und konnten sie nach einigen Metern einholen. Den dann folgenden polizeilichen Weisungen leisteten die Täter widerstandslos Folge. Sie wurden durch Beamte der Polizei Nienburg zunächst mit zur Polizeidienststelle nach Nienburg genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurden sie aus der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 15-Jährige wurde an seine Mutter übergeben.

Gegen den 49-Jährigen aus Hämelhausen, den 19-Jährigen aus Langwedel sowie den 15-jährigen Rethemer wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die drei Personen keine Gegenstände entwendet.

