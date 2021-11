Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Spritztour" ohne Fahrerlaubnis

Marklohe (ots)

(BOE) Am 02.11.2021, gegen 03:45 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariats Hoya ein PKW auf, welcher zunächst von der B 6 ins Gewerbegebiet Marklohe fuhr und dort eine Runde im Kreis drehte. Bei der anschließenden Kontrolle des PKW stellten die Beamten einen 17-jährigen Jugendlichen fest, der das Fahrzeug widerrechtlich führte. Eine Fahrerlaubnis hätte er bislang nicht gemacht. Nun erwartet den 17-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde zudem sichergestellt und wird am Folgetag an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt.

