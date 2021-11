Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Folge von Wildwechsel

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 31.10.2021, gegen 16.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Steimbker mit seinem Motorrad einen Feldweg von Heemsen in Richtung Sonnenborstel, als plötzlich ein Reh vor ihm die Fahrbahn kreuzte. Der 22-Jährige konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Reh aufgrund einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung verhindern, fiel aufgrund der Bremsung jedoch nach vorne über das Lenkrad und stürzte zu Boden. Das Motorrad überschlug sich und wurde an Front und Heck stark beschädigt. Der Motorradfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht und begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei warnt aus diesem Grund erneut vor der erhöhten Wildunfallgefahr zur dunklen Jahreszeit und nach der Zeitumstellung und bittet Verkehrsteilnehmende insbesondere während der Dämmerung ihre Geschwindigkeit zu reduzieren und besonders aufmerksam und vorausschauend zu fahren.

