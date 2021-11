Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg/Schaumburg: Präventionstelefon zum Thema "Einbruchschutz"

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 31.10.2021, war Tag des Einbruchschutzes. Anlässlich des alljährig stattfindenden Aktionstages waren die Beamten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bereits in der letzten als auch in dieser Woche unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema "Einbruchschutz" ins Gespräch zu kommen, zu informieren und zu beraten.

"Wie sichere ich meine Fenster richtig?" oder "Was tue ich, wenn ich längere Zeit von zu Hause abwesend bin?" waren nur einige der Fragen die den Polizeibeamten gestellt wurden.

"Da wir mit unseren Aktionen nur einen begrenzten Personenkreis erreichen können, möchten wir allen Interessierten in unseren beiden Landkreisen die Möglichkeit geben, sich über unsere Präventionshotline speziell über dieses Thema zu informieren.", erläutert der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Henri Slaar.

Am Dienstag, den 02.11.2021, stehen die Präventionsbeauftragten Henri Slaar, Daniel Jahn und Tobias Büsing in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Fragen rund um den Einbruchschutz unter der Telefonnummer: 05021/9778 444 zur Verfügung.

