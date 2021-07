Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210709.4 Hemmingstedt: Bombenentschärfungen in Hemmingstedt

Hemmingstedt (ots)

Bei Sondierungsarbeiten waren in unmittelbarer Nähe zur Raffinerie Heide zwei amerikanische Fliegerbomben a 250lbs aufgefunden worden. Nach entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen wurden diese am heutigen Nachmittag entschärft. Um 14.00 Uhr setzten die Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes ihren Schraubenschlüssel an und meldeten schon um 14.40 Uhr Erfolg. Für die Entschärfung war es erforderlich 39 Haushalte und mehrere Gewerbebetriebe zu evakuieren und die an der Fundstelle vorbeilaufenden BAB 23 und Bundesstraße 5 voll zu sperren. Sonst sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden.

Maike Pickert

