POL-SI: Ergänzung zu unserer PM: Versuchter Tankstelleneinbruch - Hinweise auf flüchtige Personen mit Pkw - #polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach)

Bitte beachten Sie folgende Ergänzung in Bezug auf unsere gestrige Pressemeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4792454

Die Täter, die versucht haben, in eine Tankstelle in Hilchenbach-Allenbach einzubrechen, sind mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen. Diese Kennzeichen trugen die Kennung SI-LS 3007. Sie wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Dreis-Tiefenbach entwendet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder möglicherweise die Kennzeichen gesehen haben, können sich an die Kriminalpolizei unter der 02732 / 909-0 wenden.

