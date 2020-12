Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus in Kreuztal - #polsiwi

KreuztalKreuztal (ots)

Am Dienstag (15.12.2020) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Ulmenweg in Kreuztal eingebrochen.

Die Besitzer des Hauses hatten ihr Zuhause gegen 11 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr am Abend um ca. 18:00 Uhr stellten sie fest, dass die Terrassentür aufgehebelt und eingeworfen wurde. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume. Ob dabei auch Dinge entwendet wurden, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um mögliche Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell