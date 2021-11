Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit mutmaßlich gestohlenem Auto in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Stuttgart-Hedelfingen/Heilbronn (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (04.11.2021) oder Freitag (05.11.2021) an der Straße Am Wildbädle einen geparkten Mercedes gestohlen. Ein 25 Jahre alter Fahrer ist am Freitagmorgen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn auf der Bundesstraße 39 an einen schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen (zur Pressemeldung: https://t1p.de/emgt). Die Täter hatten zwischen 13.00 Uhr und 04.50 Uhr auf bislang ungeklärte Weise den Mercedes im Wert von etwa 27.000 Euro gestohlen, der auf Höhe Hausnummer 12 abgestellt war. Ob der 25-jährige Autofahrer auch für den Diebstahl verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

