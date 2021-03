Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Knappenstr. 186 (ots)

Am Di., 23.03.2021, gegen 13:26 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda Yeti mit Anhänger die Knappenstraße aus Richtung Niedergüdeln kommend in Richtung Wingendorf. In Höhe Hausnummer 186 löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und schleuderte in den Pkw Dacia Sandero eines entgegenkommenden 54-jährigen Fahrzeugführers. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 3500,-EUR Sachschaden.

