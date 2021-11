Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater mutmaßlicher Ladendieb in Haft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (05.11.2021) einen 36 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, der im Verdacht steht, Lebensmittel aus einem Geschäft in der Klett-Passage gestohlen zu haben. Der 36-Jährige ging kurz vor 16.00 Uhr in das Lebensmittelgeschäft und soll dann Waren im Wert von knapp zehn Euro aus dem Regal genommen haben. Als er dann offensichtlich gewaltsam versuchte, die elektronische Eingangsschranke zu öffnen, sprach ihn der 45 Jahre alte Geschäftsführer an. Der 36-Jährige wollte daraufhin offenbar flüchten und stieß dabei den Geschäftsführer zur Seite, der ihn festzuhalten versuchte. Dem 45-Jährigen gelang es schließlich, den mutmaßlichen Dieb festzuhalten und die Ware wieder an sich zu nehmen. Als 36-Jährige kurz darauf erneut zu flüchten versuchte, gelang es dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die alarmierten Beamten fanden bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen weitere mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke im Wert von rund 30 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 36 Jahre alte wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (06.11.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bei seinem Fluchtversuch soll der Tatverdächtige eine bislang unbekannte Frau im Geschäft zu Boden gestoßen haben, die zu diesem Zeitpunkt offenbar ein Kleinkind bei sich hatte. Zeugen, insbesondere diese Frau, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

