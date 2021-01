Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Im Begegnungsverkehr gestreift und weiter gefahren (12.01.2021)

Triberg (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 33 ereignet. Ein Lastzug fuhr in Richtung Triberg und streifte einen Dacia Dokker eines 58-Jährigen, der ihm entgegenkam. Dabei verursachte er einen Streifschaden an der gesamten linken Seite des Dacia in Höhe von rund 2.500 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Lasterfahrer seine Fahrt fort. Personen, die Hinweise zum Unfall oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 9495-0, zu melden.

