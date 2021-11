Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend (06.11.2021) ein 33 Jahre alte E-Scooter-Fahrer und ein Linienbus in der König-Karl-Straße zusammengestoßen sind. Der 33-Jährige fuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem E-Scooter am Fußgängerüberweg über die König-Karl-Straße in Richtung Schönestraße. Dabei stieß er mit dem Linienbus zusammen, dessen 29 Jahre alter Fahrer von der Schönestraße nach links in die König-Karl-Straße abbog. Der 33-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung steht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

