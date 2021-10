Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ladendieb wird zwei Mal im gleichen Einkaufszentrum erwischt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch war ein unverbesserlicher 32-jähriger Ladendieb in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen unterwegs. Zunächst bereitete er wohl diverse Parfümflaschen im Wert von über 300 Euro mit einer präparierten Tasche zum Diebstahl vor. Nach der Vorbereitungshandlung begab er sich im selbigen Einkaufszentrum in einen Supermarkt, wo er mit sieben Schachteln Zigaretten in der Tasche versucht haben soll die Kasse zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Ein 52-jähriger Ladendetektiv beobachtete das Vorgehen jedoch und konnte diesen Diebstahl vereiteln. Hierauf wurde dem 32-Jährigen ein Hausverbot für das gesamte Einkaufszentrum ausgesprochen. Gegen 15:30 Uhr kehrte der Dieb erneut in das Einkaufszentrum zurück, um die präparierte Tasche samt Parfum zu entwenden, doch auch diesmal wurde er erwischt. Ein 40-jähriger Ladendetektiv hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

