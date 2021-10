Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Eschenbrünnlestraße

Ludwigsburg (ots)

Bei einer Unfallflucht in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen wurde am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr etwa 2.000 Euro Sachschaden an einem ordnungsgemäß geparkten Ford verursacht. Der unbekannte Fahrzeuglenker, der gegen den Ford gestoßen war, machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell