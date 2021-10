Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer wird bei einem Unfall mit einem PKW leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem PKW im Kreuzungsbereich der Eugen-Bolz-Straße und Tübinger Straße in Böblingen verletzt. Der 80 Jahre alte Radfahrer hatte hinter dem 41-jährigen BMW-Fahrer an einer roten Ampel gewartet. Als diese auf grün schaltete, soll er den BMW rechts überholt haben, um vor diesem scharf links auf den parallel zur Tübinger-Straße verlaufenden Radweg abzubiegen. Trotz, dass der BMW-Fahrer bremste, ließ sich eine Kollision nicht vermeiden. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell