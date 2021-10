Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugin klärt vermeintliche Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Frau, die sich auf eine Pressemitteilung zu einem Unfall vom 4. Oktober meldete, mittels der die Polizei auch Zeugen suchte, verhalf dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen am Mittwoch zur Klärung einer vermeintlichen Unfallflucht. Ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer, der am Morgen des 4. Oktobers auf der Bundesstraße 27 im Bereich des Bahnhofs in einen Unfall verwickelt gewesen war, hatte den aufnehmenden Beamten gegenüber angegeben, von einem unbekannten Fahrzeuglenker von der Fahrbahn abgedrängt worden zu sein. Dies habe zur Folge gehabt, dass er mit einem Straßenschild zusammengestoßen sei (siehe Pressemitteilung vom 05.10.2021, 12.06 Uhr). Die Zeugin teilte der Polizei nun mit, dass sie den Unfall beobachten konnte. Aus Sicht der Frau sei es zu keiner Unfallflucht durch einen Unbekannten gekommen. Stattdessen sei der 34-Jährige alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Schild geprallt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfalls dauern weiter an. Darüber hinaus muss der 34-Jährige mit einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

