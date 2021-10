Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Nur wenige Minuten waren ausreichend, um am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Voithstraße in Malmsheim einen Sachschaden von rund 10.000 Euro herbeizuführen. Gegen 22.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Renningen mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, nachdem in der Unterkunft ein Küchenbrand gemeldet worden war. Ein 26 Jahre alter Bewohner hatte sein Essen, das auf dem Herd stand, nur kurz unbeobachtete gelassen. Doch die Mahlzeit begann zu brennen und das Feuer sprang auf die Dunstabzugshaube über. Geistesgegenwärtig griff der 26-Jährige zum Feuerlöscher und konnte den Brand ersticken. Mutmaßlich zog er sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell