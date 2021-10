Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Herdbrand im Ahornweg

Ludwigsburg (ots)

Eine Bewohnerin im Ahornweg in Weil im Schönbuch vergaß am Mittwoch gegen 15:30 Uhr einen Kochtopf auf der Herdplatte, weil sie vermutlich durch ein Telefonat abgelenkt wurde. Der Kochtopf entzündete sich und löste einen Kleinbrand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Weil im Schönbuch und Böblingen waren mit sechs Fahrzeugen und 26 Wehrkräften vor Ort und löschten den Brand. Der Rettungsdienst befand sich mit sechs Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden in der Wohnung beträgt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

