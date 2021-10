Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Unfallflucht nach Parkrempler

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Mercedes in der Straße "Kleines Egart" in Maichingen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

