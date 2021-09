Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß zweier PKW schwer verletzt

Neustadt-Glewe (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Mittwochnachmittag auf der B 191 zwischen Neustadt-Glewe und Neu Brenz beide Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Fahrzeuge im Gegenverkehr frontal zusammen, wobei beide Autofahrer eingeklemmt wurden. Einer der beiden Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Unfallauto herausgeschnitten werden. Er kam wenig später mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bleibt die B 191 an der Unfallstelle voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell