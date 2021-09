Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Parchim / Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim sind am Mittwochnachmittag vier Personen schwer verletzt worden. Darunter ein 34-jähriger Autofahrer, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die drei anderen Verunglückten sind jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Aus noch ungeklärter Ursache stießen gegen 13:40 Uhr zwei PKW zusammen, wobei es an beiden Fahrzeugen zu Sachschäden kam. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache hat die Polizei einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Aufgrund des Unfallgeschehens ist die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U2.

