Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Indian Spirit verlief aus polizeilicher Sicht friedlich

Eldena/ Ludwigslust (ots)

Das Psytrance-Festival "Indian Spirit" am Wochenende in Eldena verlief aus Sicht des Leiters des Polizeihauptreviers Ludwigslust, Gilbert Küchler, friedlich und nahezu störungsfrei. Laut Veranstalter haben zwischen Donnerstag und Montag bis zu 13.000 Gäste das Festival besucht. Im Zuge der An- und Abreise hatte die Polizei Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei 13 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss registriert. In wenigen Fällen hatte die Polizei zudem jeweils geringe Mengen Rauschgift festgestellt und entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Ansonsten wurden der Polizei im Zuge der Veranstaltung nur wenige strafrelevante Vorkommnisse gemeldet. Die Polizei war in Spitzenzeiten täglich mit bis zu 25 Beamten im Einsatz.

Zu Verkehrsproblemen im Zuge der An- und Abreise kam es nur in Einzelfällen. Punktuell am Donnerstag und Freitag waren Verkehrsbehinderungen auf der B 191 bei Eldena festzustellen. "Die erfreulicherweise recht wenigen Verkehrsbehinderungen dürften darauf zurückzuführen sein, dass ein Großteil der Besucher nicht mit dem eigenen Auto angereist war, sondern die vom Veranstalter angebotenen Shuttlebusse genutzt hat.", resümiert Gilbert Küchler. Allerdings bewegt den Polizeihauptrevierleiter ein noch ganz anderes Problem, denn im Zuge der Veranstaltung kam es zu zahlreichen Beschwerden von Anwohnern, die sich über die zu laute Musik auf dem Veranstaltungsgelände beklagten. Die Polizei hat die Beschwerden an das zuständige Ordnungsamt zur abschließenden Bearbeitung weitergeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell