Polizei Bielefeld

POL-BI: Rauchtöpfe im Supermarkt gezündet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Babenhausen - Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwoch, 13.01.2021, mehrere "Rauchbomben" in einem Supermarkt an der Babenhauser Straße zündete. Nach den bisherigen Informationen sind keine Personen verletzt worden. In dem Markt entstand Sachschaden.

Gegen 19:40 Uhr verständigte der Marktleiter des Supermarktes, gegenüber der Einmündung Splittenbrede, die Feuerwehr zu Rauchentwicklungen an mehreren Stellen. Mitarbeiter hatten ihn zu Rauchquellen in einer Abteilung des Markts und im Eingangsbereich informiert.

Als Polizeibeamte in dem Gebäude eintrafen, konnten sie immer noch eine Geruchsbeeinträchtigung durch den Rauch bemerken. In einer Marktabteilung waren Stellen am Boden verunreinigt worden, die auf mehrere Zündstellen hindeuteten. Im Ein- und Ausgangsbereich des Marktes zündete der Mann weitere Rauchtöpfe und entkam unerkannt.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann könnte zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Seine Statur wirkte kräftig. Er trug eine schwarze Mütze, eine Brille und eine schwarze Gesichtsmaske mit einem Totenkopf. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke - mit weißem Reißverschluss, einer beigen Cargohose und schwarzen Sportschuhen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell