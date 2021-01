Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefahrenstelle führt zu betrunkenem LKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bad Salzuflen- Herford- BAB 2-

Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag, 12.01.2021, der Polizei einen unbeleuchteten LKW in der A 2 Ausfahrt Herford/ Bad Salzuflen. Die Streifenbeamten trafen den angetrunkenen polnischen LKW-Fahrer schlafend im Fahrzeug an.

Gegen 22:00 Uhr fiel einer PKW-Fahrerin in der A 2 Abfahrt der Richtungsfahrbahn Hannover Anschlussstelle Herford/ Bad Salzuflen ein unbeleuchteter stehender LKW auf. Sie benachrichtigte telefonisch die Polizei über die Gefahrenstelle.

Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizeiwache Herford sicherten bei ihrem Eintreffen in der Ausfahrt den schlecht sichtbaren LKW mit ihrem Streifenwagen nach hinten ab.

Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer in dem Fahrzeug schlief und weckten ihn. Als der 52-Jährige das Fenster öffnete, drang Alkoholgeruch zu den Beamten. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Fahrer gestand Alkohol getrunken zu haben. Er sei müde geworden und habe dann angehalten, um eine Pause zu machen.

Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher. Ein Abschleppwaren transportierte den LKW von der Ausfahrt zu einer nahegelegenen Rastanlage.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell