Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Alleinunfall auf der August-Bebel-Straße

Hattingen (ots)

Am 03.07. gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der August-Bebel-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Hattinger befuhr die Straße in Richtung Bochum mit seinem Pkw VW. Auf gerader Strecke kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt.

