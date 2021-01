Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 20.01.2021

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Pelm, Hauptstraße

Zeit: 19.01.2021, 16.35 Uhr

Am gestrigen Nachmittag führten Polizeibeamte gezielt Kontrollmaßnahmen im Raum Gerolstein durch. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf der Einhaltung der aktuell geltenden Korona-Bestimmungen. Am Nachmittag stoppten sie in Pelm einen 31 Jahre alten Autofahrer aus der VG Gerolstein. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann wohl unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Test bestätigte letztlich die ersten Erkenntnisse. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell